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Около 1 500 аварийных заявок отработали псковские газовики за полгода

В январе–июне 2024 года специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) «Газпром газораспределение Псков» совершили около 1,5 тысячи аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 20 % вызовов оказались ложными, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Среди частых причин выездов – попадание воды во внутридомовые газопроводы из-за несанкционированного подключения проточных водонагревателей. Для ликвидации аварии специалисты должны отключить газ. 5 июня по этой причине без газа временно остались 172 квартиры двух многоквартирных домов в Пскове.

«Затраты на проведение восстановительных работ в несколько раз превышают расходы на услуги специализированной организации по установке газового водонагревателя. Проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещены и опасны для жизни», – отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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