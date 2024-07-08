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Общество

«Мегафон» модернизировал инфраструктуру сети 4G в Невельском районе

«Мегафон» модернизировал инфраструктуру сети четвёртого поколения 4G в Невельском районе Псковской области. Теперь несколько тысяч жителей деревень смогут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на окраинах своих населённых пунктов благодаря увеличению зоны покрытия сети на 20 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Фото: пресс-служба «Мегафона»

Инженеры «Мегафона» обновили оборудование и запустили дополнительный слой низкочастотного LTE, что позволило увеличить площадь распространения сигнала 4G. Улучшения коснулись жителей восьми населённых пунктов, среди которых Туричино, Усть-Долыссы, Борки, Ширнево, Ловец, Зуи, Козлово и Дубинино. После апгрейда сетевой инфраструктуры более двух тысяч жителей могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удалённо при помощи мобильного интернета за счёт повышения качества покрытия сети.

Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «Мегафона» – уже порядка 31 % разговоров в Невельском районе совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населённых пунктах Псковской области, стараясь минимизировать количество «белых пятен» на карте региона. После проведённых работ в Невельском районе заметно улучшилось качество связи: в удалённых деревнях на улицах и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть», – отметил директор «Мегафона» в Псковской области Александр Долгих.

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