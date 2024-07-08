Что интересного ждёт участников фестиваля «Псков Sup Фест»

22:13, 08 июля 2024, ПАИ

В Пскове 27 июля пройдёт фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест», приуроченный ко Дню города. Что интересного ждёт участников мероприятия, рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Сергей Бухаров в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

«В 10 часов стартует регистрация на улице Георгиевской, 4, на месте старта. Там есть очень удобный и красивый спуск к воде. Оттуда старт колонны в 12 часов 27 июля. Далее мы красивой колонной в красивых ярких костюмах будем двигаться до устья Псковы. Там мы зайдём в Пскову, развернёмся, помашем ручками зрителям и вернёмся на место финиша. Всё это время на Георгиевской будут работать интерактивные площадки для всех желающих. Кто боится сразу попробовать свои силы на сапе, у нас одна из интерактивных площадок будет посвящена катанию на сапах в VR-очках», – отметил гость эфира.

По словам Сергея Бухарова, среди интерактивных площадок – фотобудка с моментальной фотографией, sup-викторина, VR-реальность и другие.

«Пожалуй, самое главное – конкурс креативных костюмов, сделанных своими руками. В итоге мы выберем вместе с собравшимися зрителями самый лучший костюм и этому счастливчику вручим подарок – новенький сап от наших партнёров», – сказал Сергей Бухаров, пригласив псковичей на мероприятие.