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Общество

Благодарственные письма вручила Наталья Фёдорова работникам и ветеранам морского и речного флота

Речной транспорт играет важную роль в жизни Псковского района, обеспечивая транспортную доступность, развитие туризма и решение социальных задач. Это делает День работников морского и речного флота особенно значимым для района, подчеркнула глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своих соцсетях, поздравляя работников и ветеранов морского и речного флота.

«Жизнь жителей Талабских островов всегда зависела от водного транспорта. В 2023 году благодаря вашему труду по водному маршруту между островами и материковой частью Псковского района было перевезено более 9 тысяч пассажиров. Значительно повысилось качество обслуживания и комфорт пассажиров. Уверена, что ваш профессионализм и преданность делу будут и впредь способствовать развитию Псковского района и благополучию его жителей», – сказала Наталья Фёдорова.

Она также отметила, что по случаю праздника капитанам и помощникам капитанов флотилии вручила благодарственные письма, поблагодарив за добросовестный, ответственный труд всю команду.

Отметим, День работников морского и речного флота отметили в России 7 июля.

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