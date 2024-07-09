Партию сигарет на полмиллиона рублей изъяли на складе в Великих Луках

09:37, 09 июля 2024, ПАИ

Порядка четырёх тысяч пачек сигарет из Белоруссии без специальных (акцизных) марок РФ изъяли на складе в Великих Луках. Стоимость товара превышает полмиллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.



Фото: УФСБ России по Псковской области



Фото: УФСБ России по Псковской области



Фото: УФСБ России по Псковской области





Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в крупном размере).

Расследование продолжается.