Партию сигарет на полмиллиона рублей изъяли на складе в Великих Луках
Порядка четырёх тысяч пачек сигарет из Белоруссии без специальных (акцизных) марок РФ изъяли на складе в Великих Луках. Стоимость товара превышает полмиллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
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Фото: УФСБ России по Псковской области
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Фото: УФСБ России по Псковской области
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Фото: УФСБ России по Псковской области
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в крупном размере).
Расследование продолжается.
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