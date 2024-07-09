Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки

10:14, 09 июля 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

8 июля в 6:41 на улице Старошкольной в деревне Валуевское Локнянского муниципального округа сгорел гараж, сарай и автомобиль Fiat Albea. Также изнутри выгорела баня. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в гараже.

В 11:49 в деревне Рядобжа Островского района сгорела хозяйственная постройка. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети внутри постройки.

В 14:09 на улице Глинки в Великих Луках в бесхозной постройке загорелся мусор. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарным удалось спасти строение.

В 15:04 на улице 9 Мая в деревне Бор Новосокольнического района в двухквартирном жилом доме сгорела кровля и пристройка. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в пристройке. Пожарные спасли соседний жилой дом и три надворные постройки.

В 23:31 в деревне Волково Опочецкого муниципального округа загорелась баня, она выгорела изнутри. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри постройки.