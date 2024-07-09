Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки

Пять пожаров ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

8 июля в 6:41 на улице Старошкольной в деревне Валуевское Локнянского муниципального округа сгорел гараж, сарай и автомобиль Fiat Albea. Также изнутри выгорела баня. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети в гараже.

В 11:49 в деревне Рядобжа Островского района сгорела хозяйственная постройка. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети внутри постройки.

В 14:09 на улице Глинки в Великих Луках в бесхозной постройке загорелся мусор. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарным удалось спасти строение.

В 15:04 на улице 9 Мая в деревне Бор Новосокольнического района в двухквартирном жилом доме сгорела кровля и пристройка. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в пристройке. Пожарные спасли соседний жилой дом и три надворные постройки.

В 23:31 в деревне Волково Опочецкого муниципального округа загорелась баня, она выгорела изнутри. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри постройки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июля 2024

42 человека погибли на водоёмах в России за сутки
09 июля 2024

Партию сигарет на полмиллиона рублей изъяли на складе в Великих Луках
09 июля 2024

Четыре человека пострадали в результате лобового столкновения внедорожника и автобуса в Островском районе
08 июля 2024

Печерянин убил знакомого, который пришёл в гости помочь с ремонтом печи
08 июля 2024

Ребёнок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
08 июля 2024

Тело утонувшего 7 июля в озере мужчины обнаружили в Невельском районе
08 июля 2024

Пенсионерка погибла, выпав из окна четвёртого этажа в Невеле
08 июля 2024

Партию контрабандных сигарет обнаружили псковские таможенники в белорусской машине

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...