Великолучанка вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука
Великолучанка Александра Савенкова вышла в финал чемпионата России по стрельбе из блочного лука, который проходит в Тыве, передаёт корреспондент ПАИ.
Великолучанка завершила квалификационный раунд на десятом месте.
В серии плей-офф Александра Савенкова смогла обыграть всех своих соперниц, в числе которых была и её землячка Милана Мурзина.
В финале, который состоится завтра в 5:00 по московскому времени, спортсменка сразится с москвичкой Ариной Черкезовой.
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