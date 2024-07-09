Великолучанка вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука

11:07, 09 июля 2024, ПАИ

Великолучанка Александра Савенкова вышла в финал чемпионата России по стрельбе из блочного лука, который проходит в Тыве, передаёт корреспондент ПАИ.

Великолучанка завершила квалификационный раунд на десятом месте.

В серии плей-офф Александра Савенкова смогла обыграть всех своих соперниц, в числе которых была и её землячка Милана Мурзина.

В финале, который состоится завтра в 5:00 по московскому времени, спортсменка сразится с москвичкой Ариной Черкезовой.

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