Псковичка победила в теннисном турнире в Ленинградской области
Псковичка Василина Фёдорова победила в детском теннисном турнире в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в группе Академии тенниса «Тосно» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования «Зелёный мяч» прошли среди детей не старше десяти лет.
Василина Фёдорова стала первой, серебро досталось Владимиру Рогозовцу из Пушкина, а замкнула тройку лидеров петербурженка Мария Гершун.
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