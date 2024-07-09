Псковичка победила в теннисном турнире в Ленинградской области

12:10, 09 июля 2024, ПАИ

Псковичка Василина Фёдорова победила в детском теннисном турнире в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в группе Академии тенниса «Тосно» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования «Зелёный мяч» прошли среди детей не старше десяти лет.

Василина Фёдорова стала первой, серебро досталось Владимиру Рогозовцу из Пушкина, а замкнула тройку лидеров петербурженка Мария Гершун.

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