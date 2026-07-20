В России официально появился День хоккея

15:47, 20 июля 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Новый спортивный праздник будет ежегодно отмечаться 22 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как отмечается в указе, новая памятная дата учреждена в целях популяризации и развития хоккея в стране.

Дата выбрана не случайно. Именно 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею, в котором приняли участие 12 команд. В 2026 году отечественный хоккей отмечает 80-летие со дня проведения первого национального первенства.

К юбилею российского хоккея Континентальная хоккейная лига также подготовила специальное событие: в рамках регулярного чемпионата будет разыгран отдельный трофей среди шести старейших клубов лиги.