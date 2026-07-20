В России официально появился День хоккея
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Новый спортивный праздник будет ежегодно отмечаться 22 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как отмечается в указе, новая памятная дата учреждена в целях популяризации и развития хоккея в стране.
Дата выбрана не случайно. Именно 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею, в котором приняли участие 12 команд. В 2026 году отечественный хоккей отмечает 80-летие со дня проведения первого национального первенства.
К юбилею российского хоккея Континентальная хоккейная лига также подготовила специальное событие: в рамках регулярного чемпионата будет разыгран отдельный трофей среди шести старейших клубов лиги.
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