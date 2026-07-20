Псковичка отправилась в Венгрию на первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ

10:30, 20 июля 2026, ПАИ

Псковичка Ксения Игнатьева отправилась на первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 19 лет, которое пройдёт в венгерском Сегеде с 23 по 26 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер байдарочницы Андрей Семёнов.

Воспитанница спортивной школы «Ника» и Центра спортивной подготовки Псковской области отправилась на соревнования в составе юношеской сборной России, представители которой будут участвовать в нейтральном статусе.

Игнатьевой предстоит борьба за медали на 200-метровке. В этом году она стала серебряным призёром первенства страны на этой дистанции. В её дисциплине заявлено 35 спортсменок из 24 стран мира.

Всех участниц разбили на три предварительных заезда, победители которых напрямую проходят в финал. Байдарочницы, которые займут места со второго по седьмое, получат путёвки в полуфинал. Остальные – выбывают. В предварительном заезде псковичке будут противостоять представительницы Греции, Швеции, Австрии, Германии, Италии, Сербии, Латвии и Эстонии. Начало заезда – 24 июля в 17:35.

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