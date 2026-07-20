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Глава города поздравил псковского легкоатлета Гайрабекова с победой на первенстве России

Глава Пскова Борис Елкин поздравил воспитанника спортивного центра «Юность» Хасана Гайрабекова с победой на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей до 16 лет. Спортсмен стал лучшим в тройном прыжке с результатом 13 метров 90 сантиметров, установив личный рекорд. Об этом сообщается в канале Елкина в MAX.

Борис Елкин. Фото: ПАИ

Соревнования прошли в Краснодаре и собрали более 600 участников из 73 регионов страны. Прыжок Гайрабекова покорился ему в первой и последней попытках, он выполнил норматив первого спортивного разряда.

«За этими цифрами стоят не только талант и упорство самого спортсмена, но и тысячи часов изнурительных тренировок, стальной характер и колоссальная работа его наставника», – говорится в поздравлении главы города.

Тренером Хасана Гайрабекова является Вера Яковлева, чей профессионализм, терпение и преданность делу, по словам Бориса Елкина, стали важнейшей составляющей победы.

«Такие достижения – не просто личный успех, а повод для гордости всего Пскова. Они доказывают, что у нас растут талантливые ребята, а наши спортивные школы способны воспитывать чемпионов всероссийского уровня», – отметил глава города.

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