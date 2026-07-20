ФК «Псков» занял четвёртое место в ЮФЛ по итогам первого круга

14:29, 20 июля 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на своём поле обыграли новгородскую спортшколу «Электрон» со счётом 4:3 и вышли на четвёртое место в турнирной таблице Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) среди спортсменов до 16 лет. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Подопечные Дениса Широкова пропустили гол уже на пятой минуте встречи, однако затем забили три безответных мяча ещё до перерыва. Во второй 45-минутке гости отыгрались, но на 78-й минуте победный гол в составе псковской команды забил Владислав Тельнов, оформивший хет-трик в этой игре и при этом не реализовавший пенальти.

Псковичи вышли на четвёртое место в турнирной таблице по итогам первого круга. Выше располагаются только «Ленинградец», калининградская «Балтика» и петербургский «Кировец-Восхождение».

Откроет второй круг выездной матч псковской команды с «Балтикой» 15 августа.

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