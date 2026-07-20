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Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады

Псковские боксёры Артур Кулаков и Лидия Шутова стали медалистами Всероссийской летней универсиады в Саранске. Оба спортсмена представляли Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта (ВЛГАФК), сообщается на личной странице тренера спортсменов Вадима Голика в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады
    Фото: предоставил Вадим Голик
  • Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады
    Фото: предоставил Вадим Голик
  • Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады
    Фото: предоставил Вадим Голик
  • Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады
    Фото: предоставил Вадим Голик
  • Псковские боксёры стали медалистами Всероссийской летней универсиады
    Фото: предоставил Вадим Голик

Артур Кулаков занял второе место в весе до 71 килограмма, уступив только Александру Зырянову, представляющему Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. В финальном поединке Кулаков проиграл Зырянову первые два раунда, но единогласно занёс себе в актив третий.

Отметим, что третье место в этой весовой категории занял серебряный призёр чемпионата мира, трёхкратный чемпион России Евгений Кооль.

В женских соревнованиях бронзу в весе до 57 килограммов выиграла псковичка Лидия Шутова. В полуфинале она уступила Дарье Лукьяновой.

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