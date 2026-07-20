Андрей Аленичев: Чемпионат мира даст толчок развитию футбола в Псковской области

16:49, 20 июля 2026, ПАИ

Чемпионат мира по футболу, завершившийся сегодня, 20 июля, стал настоящим праздником и вдохновил юных спортсменов по всей Псковской области. Таким мнением с корреспондентом ПАИ поделился директор спортивной школы по футболу «Стрела» Андрей Аленичев.

«Чемпионат мира – это праздник футбола. Столько игр было. Многие критикуют, что было не зрелищно. По моему мнению, было много классных игр. Здорово! Все дети следили за этим турниром, в том числе ребята в Псковской области. Смотрели и учились у звёзд мирового уровня. Это однозначно даст большой толчок для развития футбола», – сказал Андрей Аленичев.

Директор отметил, что интерес к футболу среди детей растёт независимо от крупных турниров, однако чемпионат мира усиливает этот эффект. В качестве примера он привёл историю, произошедшую с воспитанниками «Стрелы» 2016 года рождения. «Наши ребята выложили, как Холанд с командой праздновали победу. Наши дети также решили себя проявить. Это показатель, как ребята болеют за футбол», – пояснил он.

Андрей Аленичев также прокомментировал итоги турнира. Он признался, что изначально болел за сборную Англии, которая уступила Аргентине в полуфинале. «Забили гол в полуфинале и сели глубоко в оборону. Все наговаривают на тренера в этом моменте, но футболисты тоже есть на поле. Валить всё на тренера нельзя. Футболисты тоже отвечают за результат», – подчеркнул он.