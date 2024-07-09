До 29 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 10 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть со скоростью два–семь метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +7 до +12 градусов, днём синоптики прогнозируют от +24 до +29 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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