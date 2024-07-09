До 29 градусов прогреется воздух в Псковской области 10 июля

14:01, 09 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 10 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер восточных, северо-восточных направлений будет дуть со скоростью два–семь метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +7 до +12 градусов, днём синоптики прогнозируют от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.