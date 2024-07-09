Лидеры профсоюзов России и Белоруссии обсудили взаимодействие

17:19, 09 июля 2024, ПАИ

Рабочая встреча председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и председателя Федерации профсоюзов Белоруссии Юрия Сенько состоялась 9 июля. В ходе неё стороны обсудили взаимодействие по наиболее актуальным вопросам профсоюзной деятельности, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Эта встреча является знаковой и для Псковской области, отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Псковское областное профобъединение и отраслевые профсоюзные организации активно сотрудничают с белорусскими коллегами уже на протяжении нескольких лет. Между обкомами и профобъединениями заключены соглашения о сотрудничестве, идёт активный обмен наработками и полученным опытом. Реализуются совместные проекты. В перспективе – увеличение интеграции и более плотное сотрудничество между профструктурами на уровне регионов и союзных государств», – подчеркнул профлидер региона.