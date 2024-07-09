III ﻿Псковский ﻿парад-фестиваль оригинальных плавсредств состоится 27 июля

20:01, 09 июля 2024, ПАИ

III ﻿Псковский парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква-бум!» состоится в рамках празднования Дня города Пскова 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского культурного центра.

Фестиваль стартует 27 июля в 13:30 на ﻿берегу ﻿реки Псковы, ﻿около Советского ﻿моста. ﻿Открытие и закрытие фестиваля пройдёт на центральной сцене в Финском парке.

Участникам предстоит ﻿самостоятельно создать ﻿плавательное средство ﻿из ﻿различных ﻿доступных материалов – картона, ﻿ткани, пенопласта, бумаги, ﻿фанеры, полиэтилена ﻿и других. Важно, ﻿чтобы плавсредство не ﻿только держалось ﻿на ﻿плаву, ﻿но и ﻿соответствовало тематике праздника ﻿«Город семейного счастья».

Плавательные средства, рассчитанные на одного человека, также могут принять участие в заплыве, но их соревнование будет проходить только на скорость, сообщили организаторы.

Победителю вручат денежный сертификат.

Подать заявку на участие необходимо до 22 июля по адресу электронной почты gkcpsk@mail.ru или по форме здесь.