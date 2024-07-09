III Псковский парад-фестиваль оригинальных плавсредств состоится 27 июля
III Псковский парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Аква-бум!» состоится в рамках празднования Дня города Пскова 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского культурного центра.
Фестиваль стартует 27 июля в 13:30 на берегу реки Псковы, около Советского моста. Открытие и закрытие фестиваля пройдёт на центральной сцене в Финском парке.
Участникам предстоит самостоятельно создать плавательное средство из различных доступных материалов – картона, ткани, пенопласта, бумаги, фанеры, полиэтилена и других. Важно, чтобы плавсредство не только держалось на плаву, но и соответствовало тематике праздника «Город семейного счастья».
Плавательные средства, рассчитанные на одного человека, также могут принять участие в заплыве, но их соревнование будет проходить только на скорость, сообщили организаторы.
Победителю вручат денежный сертификат.
Подать заявку на участие необходимо до 22 июля по адресу электронной почты gkcpsk@mail.ru или по форме здесь.
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