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Митрополит Арсений сослужил патриарху Кириллу в день прославления Тихвинской иконы Божией Матери

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю 20-летия возвращения чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери в Россию сегодня, 9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Его святейшеству сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Псковский и Порховский Арсений, архипастыри Русской православной церкви.

Праздничное богослужение посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Тихвинского муниципального района Ленинградской области Александр Лазаревич и другие почётные гости.

Песнопения литургии исполнили хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии под управлением Юрия Герасимова и праздничный архиерейский хор Тихвинской епархии под управлением Дмитрия Жуйкова.

По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление перед чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери, сообщили в Псковской епархии.

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