По сегодняшнему дню судили о погоде на ближайшие семь недель

07:08, 10 июля 2024, ПАИ

Самсон Сеногной наступил по народному календарю 10 июля, пишет calend.ru.

В этот день почитают преподобного Сампсона странноприимца, который был сыном знатных римлян и получил хорошее образование. Он изучил врачебное искусство и лечил всех страждущих безвозмездно, так как имел доброе сердце. После смерти родителей Сампсон отпустил на волю своих рабов, а наследство раздал нищим. За его благие дела Бог наградил юношу даром чудотворения.

В то время император Юстиниан тяжело заболел. Во сне он увидел, что его может исцелить только Сампсон странноприимец. После молитвы целитель коснулся больного места рукой, и правитель выздоровел. Юстиниан хотел щедро наградить Сампсона, но тот отказался от платы. В благодарность он попросил построить больницу и странноприимный дом — приют для нищих и обездоленных. Всю свою жизнь Сампсон посвятил лечению больных людей.

На Руси Сампсона называли Сеногноем. Крестьяне заметили, что в это время часто идут дожди, из-за чего заготовленное сено (а на Сампсона был разгар сенокоса) намокает и начинает гнить.

Дождь на Сампсона также предвещал семь недель дождливой погоды — до самого бабьего лета. Люди говорили: «На Самсона дождь — семь недель то ж». А вот ясная погода обещала семь недель безоблачного неба.

По состоянию сена определяли, каким будет урожай. Если сено оставалось зелёным — ждали много гречки, а если чёрным — то пшеницы.

В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой перед повторной распашкой полей, оставленных «под пар».