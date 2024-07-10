Об эффективном забытом средстве от похмелья напомнили россиянам

12:37, 10 июля 2024, ПАИ

Об эффективном и забытом средстве от похмелья напомнили учёные, пишет «АиФ» со ссылкой на Daily Mail.

Исследование проводили в 2009 году. Учёные выяснили, что фруктоза эффективно ускоряет разрушение алкоголя в организме: при её употреблении продолжительность алкогольного опьянения сокращалась на треть, а выведение алкоголя из крови увеличивалось вдвое.

Однако употребление фруктозы грозит и неприятными последствиями: она превращается в жир и откладывается в печени, может возникнуть ожирение и воспаление, сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и, как следствие, инфаркты, инсульты и другие тяжёлые состояния.

Врачи советуют использовать богатые фруктозой фрукты – яблоки, виноград, арбуз или бананы, а также финики. Так, мужчине весом 80 килограммов для достижения эффекта будет достаточно пять-шесть крупных яблок. Можно растянуть приём фруктов во времени, начав есть их перед выпивкой, или заменить их соками. В крайних случаях можно выпить очень концентрированный раствор фруктозы (один грамм на килограмм веса).