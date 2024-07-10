Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Седунов: Благодаря усилиям президента многополярный мир стал реальностью

Многополярный мир стал реальностью благодаря усилиям и активным действиям президента России Владимира Путина, заявил ПАИ председатель Общественной палаты Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

Александр Седунов: «Благодаря усилиям президента многополярный мир стал реальностью». Фото: ПАИ

На протяжении многих лет Россия последовательно выступает за многополярный мир, отметил Александр Седунов, обращая внимание на то, что экономический потенциал сместился с Запада на Восток к новым промышленным центрам – России, Бразилии, Индии и Китаю.

«Сегодня США уже явно не могут продолжать играть роль гегемона на международной арене и в мировой экономике. Встречи и переговоры В.В. Путина с лидерами Китая, Индии, саммит ШОС в Астане показывают, что многополярный мир стал реальностью», – подчеркнул он.

Для концепции многополярного мира важную роль играет перспектива устойчивого глобального сотрудничества, считает Александр Седунов. Это нужно для взаимного учёта интересов разных участников международных отношений. «Поэтому последовательная и точная политика России, находит поддержку в разных частях планеты», – заметил эксперт.

Напомним, Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июля 2024

Александр Седунов: Благодаря усилиям президента многополярный мир стал реальностью
09 июля 2024

ДЭГ смогут воспользоваться все избиратели на сентябрьских выборах в Псковской области
09 июля 2024

Сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов Псковской области
09 июля 2024

Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»
04 июля 2024

Геннадий Егоров впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»
04 июля 2024

Андрей Михеев возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти
04 июля 2024

Андрей Козлов поднялся на семь строчек в топ-15 медиарейтинга депутатов областного Собрания
04 июля 2024

Александр Котов сохраняет лидерство в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...