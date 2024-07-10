Александр Седунов: Благодаря усилиям президента многополярный мир стал реальностью

13:51, 10 июля 2024, ПАИ

Многополярный мир стал реальностью благодаря усилиям и активным действиям президента России Владимира Путина, заявил ПАИ председатель Общественной палаты Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

На протяжении многих лет Россия последовательно выступает за многополярный мир, отметил Александр Седунов, обращая внимание на то, что экономический потенциал сместился с Запада на Восток к новым промышленным центрам – России, Бразилии, Индии и Китаю.

«Сегодня США уже явно не могут продолжать играть роль гегемона на международной арене и в мировой экономике. Встречи и переговоры В.В. Путина с лидерами Китая, Индии, саммит ШОС в Астане показывают, что многополярный мир стал реальностью», – подчеркнул он.

Для концепции многополярного мира важную роль играет перспектива устойчивого глобального сотрудничества, считает Александр Седунов. Это нужно для взаимного учёта интересов разных участников международных отношений. «Поэтому последовательная и точная политика России, находит поддержку в разных частях планеты», – заметил эксперт.

Напомним, Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью.