День художника по свету празднуют в России
День художника по свету – светооператора или гафера отмечают в России сегодня, 11 июля.
Праздник не установлен официально, но постепенно охватывает всё большее количество профессионалов этой сферы.
У этой даты есть и историческое обоснование. Именно 11 июля русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания.
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