Как сократить риски развития серьёзных заболеваний с помощью прививок, рассказали псковские врачи

09:38, 11 июля 2024, ПАИ

О соблюдении календаря прививок напомнили псковские врачи в эфире телеканала «Первый Псковский». Медики обратили внимание на важность прививок от вируса папилломы человека.

Поставить нужные прививки псковичи могут в Псковском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. «Привиться может любой желающий. Нет показаний, что это обязательно, но люди старше 55 лет должны прививаться практически 100%. Отсутствие в организме соответствующего иммунитета провоцирует тяжелые формы таких болезней, как менингит, отит, пневмония или сепсис. В некоторых случаях подобные осложнения могут привести к летальному исходу», – отметила врач – аллерголог-иммунолог Анастасия Кирильчик.

Кроме того, привиться можно и от вируса папилломы человека, иммунологическое подразделение предлагает три вида защиты. Ставить эти прививки можно начиная с девяти лет.

Вакцинацию в центре проводят два раза в неделю. Задать интересующие вопросы и записаться на ближайший приём можно в кол-центре по телефону 8 (811) 220-15-73.