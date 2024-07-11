Альфа Конфа Практика: псковские предприниматели прошли обучение у лучших экспертов в бизнесе

14:32, 11 июля 2024, ПАИ

Столько предпринимателей в одном месте Пскова, пожалуй, не видел никогда. Более пятиста участников собрала Альфа Конфа Практика в Ледовом Дворце. Полезные знакомства, креативный нетворкинг, новые знания и неформальная атмосфера – Альфа-Банк придумал современный и увлекательный формат, когда вместо скучных лекций только реальные кейсы и вдохновляющий опыт экспертов. Лёд под участниками не таял только по счастливой случайности.

Поехали!

Сам формат больше напоминал шоу. Музыка, рассеянный свет иллюминации, огромные экраны, сцена с подиумом - создавали атмосферу праздника, радости и ожиданий одновременно. Участники сразу прониклись атмосферой, расслабились, достали телефоны и стали делать фото для своих соцсетей.

«Каждый предприниматель однажды смог шагнуть в неизвестность. Секрет успеха - знания, что все приходит с опытом, а секрет опыта - практика. Важно не только слушать, но и делать. Мы не навязываем стандартное мышление, мы показываем, что делать, чтобы достичь лучшего результата», - включал в общую повестку публику ведущий.

Мероприятие началось с передачи эстафеты Пскову из Астрахани, где Альфа Конфа Практика прошла неделей раньше. С гигантского медиаэкрана более 700 астраханских предпринимателей поприветствовали псковских коллег. К слову, псковичи такой же привет отправили в Магнитогорск. Псков стал восьмым городом по счету, где проходит Альфа Конфа Практика.

Программу «Предприниматель сегодня: лидерство и команда» построили таким образом, чтобы подсветить разные моменты, влияющие на развитие бизнеса. Задача Альфа Конфы Практика - дать возможность участниками посмотреть на привычные вещи под новым углом, отметив то, что раньше не замечали.

«Мы прекрасно понимаем, что для бизнеса очень важны именно такого формата мероприятия. Они отличаются от стандартной конференции тем, что здесь нет лекций, только реальные кейсы, актуальные знания и тематические разборы. Мы пригласили самых интересных спикеров: представителей Сколково, Высшей школы экономики, успешных бизнесменов и создателей собственных образовательных площадок. Тем самым мы хотим поддержать бизнес Псковской области, дать предпринимателям новые знания и навыки», - говорит региональный управляющий Альфа-Банка по Псковской области Ирина Баранова.

По словам директора малого бизнеса Альфа-Банка по Псковской области Ольги Бариновой, одна из задач банка - нести бизнес-сообществу новую информацию, новый контент, чтобы предприниматели могли применять это в своей работе, становясь успешнее. «На мой взгляд, Альфа Конфа Практика полезна, как начинающим, так и опытным бизнесменам, и несомненно поможет им выйти на новый уровень», - отметила она.

Не все равно

«Кто такой предприниматель?» - с этого вопроса начал свое выступление основатель Product Psychology, член экспертной коллегии Сколково Максим Яцкевич. Для себя, пояснил Яцкевич, он определил его как человека, которому не все равно. Для примера привел случай из жизни, когда стараясь держать все на контроле и находясь в отпуске, забыл о запланированной лекции, которая должна была состоятся уже через час. Ни минуты не раздумывая, он подорвался в ближайшее поле, где ловил интернет, и провел ее оттуда.

«Почему я так поступил? Потому что не все равно, потому что не хотел потерять свою личную ответственность», - пояснил он и добавил, что самый главный противник любого человека — он сам.

Выступление Максима Яцкевича было о лидерстве. Сам Максим, по собственному признанию, адепт лидерства в бизнесе и в жизни, в работе и личной жизни. Говорит, что лидерская позиция важна даже, кода вы застряли в пробке. «Тема лидерства была актуальна во все эпохи, - утверждает он. - Сегодня лидерство эволюционировало. Я, как инженер по базовому образованию, предлагаю посмотреть на этот феномен с разных сторон и системно: понять кто такой лидер, из чего он состоит, как лидерство развивать и как оно может быть применимо в нашей повседневной жизни».

Внимание - всё!

«Если вы не можете в двух словах объяснить, чем занимаетесь, то вы шарлатан», - привел цитату, авторство которой приписывают разным известным персонам маркетолог звезд и брендов Роман Тарасенко.

В современном мире, говорит он, на знакомство уходит 1-2 секунды. Поэтому представляться нужно четко, ясно и по делу. А лучше всего начать с «Короче, Вася, блин…» - потому что просто и понятно.

«21-й век маркетологи справедливо называют веком экономики внимания, - отметил Роман Тарасенко. - Когда побеждает не самый талантливый, не самый опытный, а тот, кто научился эффективно управлять вниманием: привлекать его, вызывать доверие, поддерживать. Многие предприниматели стали понимать, что покупатель хочет знать не только о компании, но и о человеке, который ею руководит. Из этих знаний рождается доверие, к производимому компанией продукту, в том числе».

Его выступление на Альфа Конфе Практика было посвящено тому, как создавать и развивать личные и корпоративные бренды. С участниками Роман поделился своими интересными наблюдениями и лайфхаками, рекомендовал следить за своей «Не Нужностью». Бывает, что кто-то научился что-то делать классно и качественно - но это на рынке уже никому не нужно. А человек умеет и пытается самого себя обмануть, что его товар все еще требуется. И тут надо уметь вовремя вернуться в исходную точку и начать сначала. И, напомнил Роман, внимание к себе надо завоевывать. Для этого надо не бояться идти в публичность и заявлять о своем бизнесе.

Сделай себя сам

Сказанное Романом Тарасенко перекликалось с выступлением создателя «Школы наглости онлайн» Дарьи Кабицкой.

Акцент в своем выступление Дарья сделала на самопрезентации, которую считает основой личного бренда. «Учеными уже давно доказано, чтобы произвести впечатление надо 30 секунд, они решают всё, - говорит она. - А впечатление зависит от внешнего вида, настроя, тела, голоса и самопрезентации».

С псковскими предпринимателями она поделилась своей успешной формулой самопрезентации - и участники Альфа Конфы тут же примерили ее на себя. Оказалось, что ярко и понятно рассказать о себе и своем деле совсем не просто.

Сильная команда становится конкурентным преимуществом бизнеса, поэтому ее создание – одна из важных задач предпринимателя, уверен основатель HR-экосистемы Константин Борисов. «Знаете, какой самый большой страх малого предпринимателя? - поинтересовался он у участников мероприятия. - На всю жизнь остаться малым бизнесом».

Предпринимателям рано или поздно придется переходить на следующий уровень, когда бизнес-модель работает успешно, прибыльно и без их участия, уверен он. Ее важнейшей частью являться команда. По словам Константина, современная команда принципиально отличается от команды предыдущего поколения. Хороший руководитель выстраивает коллектив по кирпичикам, закладывая общие цели и ценности, налаживая коммуникацию, создает прочный фундамент, скрепляя его доверием.

Больше уверенности!

Псковские предприниматели уходили с горячего льда Альфа Конфы заряженные на работу, в приподнятом настроении и с новыми идеями. Отмечали, что тренинг не только дал возможность послушать и получить советы топовых экспертов, но и завязать новые контакты, которые дадут их бизнесу иное развитие.

«Раньше участвовал в подобных мероприятиях, но то что проводит Альфа-Банк кардинально отличается, - отмечает коммерческий директор компании «М-Конструктор» Артем Багнюк. - Альфа Конфа Практика собрала много предпринимателей региона, это отличная площадка для общения! Я сам получил сильный эмоциональный заряд».

«Конференция - бомба, пользы много, - говорит руководитель компании «Вквестах» Кристина Шаинидзе. - Я в восторге! На эмоциональном подъеме! На таких мероприятиях стараюсь всегда быть активной, задавать вопросы, рассказывать о своем бизнесе, поэтому мне уже много дали и дельных советов и идей, я все записала и хочу скорее все это применить».

По ее словам, у спикеров, которые приезжают делиться опытом, другая энергетика, другой посыл, больше уверенности, интереснее опыт, взгляд на жизнь. «Встреча с ними всегда бодрит», - отметила она.

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