21 млрд рублей частных инвестиций привлекли в ОЭЗ «Моглино»
21 млрд рублей частных инвестиций привлекли в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», сообщила врио руководителя регионального комитета по экономической политике и инвестразвитию Марина Аникеева в ходе парламентского часа на 35-й сессии Псковского областного Собрания сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Марина Аникеева выступает с докладом «Об итогах работы особой экономической зоны «Моглино» за 2012–2024 годы и прогнозе её развития до 2030 года».
На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» создано 559 новых рабочих мест, привлечено 21 млрд рублей частных инвестиций, объём выручки предприятий составил 6 млрд рублей, отметила она.
Резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 15 компаний: семь активно осуществляют выпуск продукции, два ведут строительство своих корпусов на арендованных земельных участках, шесть резидентов находятся на различных стадиях проектирования.
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