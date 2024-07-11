21 млрд рублей частных инвестиций привлекли в ОЭЗ «Моглино»

11:43, 11 июля 2024, ПАИ

21 млрд рублей частных инвестиций привлекли в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», сообщила врио руководителя регионального комитета по экономической политике и инвестразвитию Марина Аникеева в ходе парламентского часа на 35-й сессии Псковского областного Собрания сегодня, 11 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Марина Аникеева выступает с докладом «Об итогах работы особой экономической зоны «Моглино» за 2012–2024 годы и прогнозе её развития до 2030 года».

На сегодняшний день на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» создано 559 новых рабочих мест, привлечено 21 млрд рублей частных инвестиций, объём выручки предприятий составил 6 млрд рублей, отметила она.

Резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 15 компаний: семь активно осуществляют выпуск продукции, два ведут строительство своих корпусов на арендованных земельных участках, шесть резидентов находятся на различных стадиях проектирования.