Закон Псковской области о капремонте дополнен новыми нормами Жилищного кодекса

12:02, 11 июля 2024, ПАИ

В закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» внесены изменения, продиктованные актуальными положениями федерального законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ дополнены полномочия профильного исполнительного органа – в компетенцию правительственного комитета по строительству и ЖКХ отныне входит установление порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов, порядка обследования технического состояния многоэтажек, а также порядка информирования собственников и управляющих организаций о содержании региональной программы капитального ремонта и о критериях, в соответствии с которыми определяется очерёдность выполнения работ.

Ещё одно нововведение связано с увеличением срока вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и перевода средств на специальный счёт – один год вместо трёх месяцев. Продление срока обусловлено тем, что действующий в настоящее время срок для перехода на спецсчёт не позволяет достоверно прогнозировать объём средств поступлений от собственников, направляемых на финансирование региональной программы капремонта.

Кроме того, закон увеличивает срок действия региональной программы капитального ремонта до 45 лет вместо 30.