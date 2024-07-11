Псковский музей пообещал познакомить туристов из Дагестана с местной культурой

14:05, 11 июля 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник познакомит туристов из Дагестана с древней псковской культурой, отметила начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин во время телемоста между Псковом и Махачкалой, организованного совместно с РГВК «Дагестан» и телеканалом «Первый Псковский».

«У нас интереснейшие археологические, нумизматические коллекции. Экспонаты, посвящённые известным историческим личностям. Кроме того, Псков называют городом-музеем под открытым небом за множество памятников истории и архитектуры. А сердце города – Псковский кремль. Это уникальная крепость с пятью оборонительными кольцами. Никто из врагов ни разу не смог её захватить», – рассказала Елена Матин.

Дагестанские коллеги в ответ попросили псковичей провести инфотур для дагестанских туроператоров, чтобы они воочию увидели, «что можно показать в Псковской области туристам из Дагестана».

Напомним, что в июне между Псковом и Махачкалой открыто авиасообщение. Самолёт летает по четвергам. Первый же рейс оказался практически заполнен.