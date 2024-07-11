Член Общественной палаты Дагестана – псковичам: Самое ценное – то, что мы общаемся и хотим работать друг с другом

15:43, 11 июля 2024, ПАИ

Член Общественной палаты Дагестана, представитель федерального туроператора Юкрудин Салимханов во время телемоста между Псковом и Махачкалой, организованного совместно РГВК «Дагестан» и телеканалом «Первый Псковский», заявил об особой ценности общениям между специалистами из турсферы двух регионов.

«Самое ценное – то, что мы общаемся друг с другом, хотим работать друг с другом. У вас прекрасный, красивейший исторический край. Вы протягиваете нам руку дружбы, которую мы с радостью принимаем», – сказал Юкрудин Салимханов.

Он также добавил, что с такими вводными у туроператоров не возникнет сложностей в работе. «Мы вместе создадим условия для туристов, составим маршруты, продумаем питание и развлечения. У нас впереди общее будущее», – подытожил Салимханов.

Напомним, что в июне между Псковом и Махачкалой открыто авиасообщение. Самолёт летает по четвергам. Первый же рейс оказался практически заполнен.