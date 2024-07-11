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Третий тур открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3 пройдёт 20 июля

Третий тур открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3 пройдёт в Себеже 20 июля. Об этом сообщается в группе «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Третий тур открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3 пройдёт 20 июля. Фото: группа «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Третий тур станет заключительным этапом соревнований, после которого будет подведён итог всего чемпионата.

После двух туров в зачёте среди команд городов и районов лидируют баскетболисты Великих Лук, на втором месте идут псковичи, а замыкают тройку лидеров баскетболисты из Локни.

Напомним, что первые два тура прошли в Великих Луках и Новоржеве.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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