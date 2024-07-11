Третий тур открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3 пройдёт 20 июля

12:59, 11 июля 2024, ПАИ

Третий тур открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3 пройдёт в Себеже 20 июля. Об этом сообщается в группе «Федерация баскетбола Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Третий тур станет заключительным этапом соревнований, после которого будет подведён итог всего чемпионата.

После двух туров в зачёте среди команд городов и районов лидируют баскетболисты Великих Лук, на втором месте идут псковичи, а замыкают тройку лидеров баскетболисты из Локни.

Напомним, что первые два тура прошли в Великих Луках и Новоржеве.

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