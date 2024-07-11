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Политика

Депутатов-иноагентов в Псковской области будут лишать мандата

Закон «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов» дополнен новыми положениями – изменения внесены на 35-й сессии Собрания сегодня, 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» расширяется перечень случаев досрочного прекращения полномочий депутата Собрания.

Сдать мандат до окончания срока созыва депутату теперь придётся в случае приобретения статуса иностранного агента, а также за отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях Собрания в течение шести месяцев подряд.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Считаю, что лица, получившие статус иностранного агента, ни в коем случае не должны быть ни депутатами представительных законодательных органов в нашей стране, ни занимать государственные должности», – прокомментировал принятое решение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Спикер обратил внимание на попытки возражений о причинах и условиях присвоения статуса иностранного агента. «Так просто ничего не бывает. Мы должны думать о безопасности нашего государства, о безопасности людей, которые здесь проживают. Именно этим продиктованы изменения», – подчеркнул Александр Котов.

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