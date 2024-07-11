Михаил Сутягинский на «Иннопроме-2024» предложил оказывать меры господдержки предприятиям машиностроительной отрасли

15:05, 11 июля 2024, ПАИ

Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в заседании координационного совета по промышленности Минпромторга России и координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазовой продукции при правительственной комиссии по импортозамещению в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром». Об этом ПАИ сообщили в компании.

Михаил Сутягинский выступил с предложением оказывать меры государственной поддержки предприятиям машиностроительной отрасли при условии приоритетного включения в производственную программу заказов от химических предприятий, реализующих инвестиционные проекты в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

«Учитывая загруженность мощностей отечественных производителей машиностроения, есть риск смещения вправо сроков реализации импортозамещаемых, стратегически важных инвестиционных проектов. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность оказания мер государственной поддержки предприятиям машиностроительной отрасли при условии приоритетного включения в производственную программу заказов от химических предприятий, реализующих инвестиционные проекты в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», – цитирует пресс-служба ГК «Титан» слова Михаила Сутягинского.

В настоящее время группа компаний «Титан», например, реализует одновременно 11 импортозамещающих инвестиционных проектов по созданию базовой химической продукции в регионах присутствия компании.

При этом компания стала одним из лидеров по выстраиванию импортозамещаемой производственной химической цепочки «Ацетилен, бутандиол, производные МАН» и участником цепочек «Компоненты полиуретанов и производные анилина», а также «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры» в рамках национального проекта «Новые материалы и химия».

По мнению Сутягинского, реализация этого нацпроекта позволит создать востребованные конечные продукты и будет способствовать развитию смежных отраслей промышленности, например, машиностроению.

Кроме того, он обратил внимание на то, что у Минпромторга России есть пул мер государственной поддержки. Например, в настоящее время в Госдуме прошёл первое чтение федеральный закон о ГЧП для промышленности.

«Считаем, что данный вид меры поддержки окажет положительное влияние на рост инвестиций в развитие промышленности Российской Федерации», – заключил председатель совета директоров компании.

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