В России вступил в силу закон о лимите для переводов без открытия счёта

08:55, 30 мая 2025, ПАИ

Лимит в 100 тысяч рублей для денежных переводов без открытия банковского счета начал действовать в России с 30 мая. Соответствующий закон, в котором прописан срок вступления в силу с отсрочкой, был принят в мае 2024 года, сообщает ТАСС.

Речь идет о переводе средств без открытия счета, в том числе с помощью электронных кошельков, осуществляемом при упрощенной идентификации. Ранее подобные переводы не ограничивались по сумме. Однако это не отвечало международным стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Упрощенная идентификация предполагает только предоставление паспортных данных. Это, как и прежде, требуется при переводах от 15 тысяч рублей. По новым нормам при разовых переводах от 100 тысяч рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) банки будут обязаны проводить уже полную идентификацию человека.

По данным ЦБ РФ, в прошлом году в России было проведено 228 млн денежных переводов без открытия банковского счета на сумму 1,89 трлн рублей. Отсроченное на год вступление закона в силу было обусловлено необходимостью перестройки банками процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля.