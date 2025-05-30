Собственные доходы бюджета Пскова выросли почти на 35%

10:24, 30 мая 2025, ПАИ

Доходы городского бюджета Пскова в 2024 году составили более 8,5 млрд рублей, значительная часть которых остаётся безвозмездными поступлениями из областного и федерального бюджетов. Об этом в отчёте о работе администрации города в прошлом году сообщил глава Пскова Борис Елкин. Свой доклад он озвучил на сессии Псковской городской Думы 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы города, стабильный рост поступлений из вышеуказанных бюджетов говорит о системной и эффективной работе с правительством Псковской области и федеральным центром.

«Приоритетным направлением социально-экономического развития города остаётся реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, – отметил Борис Елкин. – На эти цели в прошлом году город получил финансирование порядка 800 млн рублей, при этом кассовое исполнение традиционно находится на высоком уровне – более 99% ежегодно».

Собственные доходы городского бюджета за два года выросли почти на 35%, уточнил глава Пскова. Наибольший рост поступлений сложился из арендных платежей, реализации земельных участков, а также за счет системной работы по взысканию задолженностей.

«Для администрации Пскова и для меня лично остаётся неизменным приоритетом благополучие наших жителей. Мы ведем планомерную работу по всем ключевым направлениям. Это касается поддержки семей и молодежи, кадрового обеспечения, а также инфраструктуры для комфортной жизни горожан. Всё это позволяет значительно повысить качество и уровень жизни псковичей», – подчеркнул Борис Елкин.