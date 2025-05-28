Причины подорожания картофеля назвал эксперт

17:30, 28 мая 2025, ПАИ

Почему дорожает картофель, объяснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, пишет tmn.aif.ru.

По его словам, именно погодные аномалии весны и лета прошлого года стали главной причиной роста цен на картофель. Заморозки и засуха привели к снижению урожая плодоовощной продукции и фруктов, особенно в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Астраханской, Волгоградской, Тамбовской, Ростовской и Воронежской областях, отметил эксперт.

«Основная причина – рекордная жара 2024 года и связанная с ней засуха. В некоторых регионах возникли проблемы с поливом из-за сбоя работы систем орошения», – добавил эксперт.

Из-за снижения урожайности сократилось и число предложений картофеля на потребительском рынке, вследствие чего это негативно сказалось на ценообразовании.

Кроме того, на рост цен на картофель повлияло и увеличение затрат на его производство. В частности, выросли затраты на удобрения, топливо и зарплаты. Также подорожала и транспортировка.

По данным Росстата, на конец апреля 2025 года цена картофеля на прилавках магазинов достигла 85,4 рубля за килограмм, почти в три раза превышая аналогичный показатель прошлого года.