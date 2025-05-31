Сколько золота может содержаться в ноутбуке, рассказал экономист

23:22, 31 мая 2025, ПАИ

Сколько золота может содержаться в ноутбуке, рассказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг «Альфа-Банка» Борис Красноженов.

По его словам, среднее содержание золота в ноутбуке равно 1–2 граммам. Серебра в устройстве содержится примерно 0,35 грамма. При этом в смартфоне вес золота составляет 0,3–0,35 грамма и 0,01 грамма серебра. Наличие золота и серебра в телевизорах зависит от размера.

Борис Красноженов уточнил, что золото содержится в технике по причине того, что является отличным проводником электричества. Оно также не подвержено коррозии и легко спаивается.