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Общество

Сколько золота может содержаться в ноутбуке, рассказал экономист

Сколько золота может содержаться в ноутбуке, рассказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг «Альфа-Банка» Борис Красноженов.

Фото: ПАИ

По его словам, среднее содержание золота в ноутбуке равно 1–2 граммам. Серебра в устройстве содержится примерно 0,35 грамма. При этом в смартфоне вес золота составляет 0,3–0,35 грамма и 0,01 грамма серебра. Наличие золота и серебра в телевизорах зависит от размера.

Борис Красноженов уточнил, что золото содержится в технике по причине того, что является отличным проводником электричества. Оно также не подвержено коррозии и легко спаивается.

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