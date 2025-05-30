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Экономика

Восемь соглашений о реализации масштабных инвестпроектов в Пскове заключили за год

Восемь соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов в Пскове заключили при поддержке городской администрации за 2024 год, сообщил глава города Борис Елкин, выступая на 36-й сессии Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и работе администрации города за прошлый год, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Инвестпроекты связаны с развитием промышленного производства, строительства, а также выпуском косметической продукции. Общий объём инвестиций – около 900 миллионов рублей, уточнил глава Пскова.

Также он сообщил, что с целью создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города в 2024 году провели конкурс на «Лучшее новогоднее оформление» среди объектов предпринимательской деятельности и социальной сферы. А с целью повышения престижа рабочих профессий провели конкурс профессионального мастерства по различным направлениям.

Кроме того, ежегодно оказывается финансовая поддержка в виде выделения субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. А с 2024 года выделяется дополнительная субсидия для зоозащитных организаций, подчеркнул Борис Елкин.

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