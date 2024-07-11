Почти 20 тонн гренландских креветок не пропустили через границу в Псковской области
19,5 тонны варёно-мороженых гренландских креветок, следующих в Казахстан, не пропустили на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудник ведомства обнаружил, что государственная ветеринарная служба Дании не направила на партию креветок предварительное уведомление (сертификат на экспортируемую продукцию на таможенную территорию ЕАЭС).
Оформлен акт о возврате партии гренландских креветок.
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