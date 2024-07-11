Почти 20 тонн гренландских креветок не пропустили через границу в Псковской области

13:58, 11 июля 2024, ПАИ

19,5 тонны варёно-мороженых гренландских креветок, следующих в Казахстан, не пропустили на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудник ведомства обнаружил, что государственная ветеринарная служба Дании не направила на партию креветок предварительное уведомление (сертификат на экспортируемую продукцию на таможенную территорию ЕАЭС).

Оформлен акт о возврате партии гренландских креветок.