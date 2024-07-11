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Политика

Инициативу о снижении доли нелегального рынка алкогольной продукции поддержали псковские депутаты

Законодательную инициативу депутатов Госдумы РФ об изменении размера госпошлины за предоставление, продление и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции поддержали псковские парламентарии на 35-й сессии Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Сегодня госпошлина составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока её действия. При этом размер пошлины не зависит от количества принадлежащих организации торговых объектов или объектов общественного питания.

По мнению разработчиков предложенных изменений, установленный размер пошлины является непосильным для малых предприятий, что приводит к полному прекращению их деятельности либо продаже спиртных напитков без лицензии и развитию нелегального рынка алкогольной продукции.

Для защиты конкуренции и создания равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка предлагается установить пошлину за каждый объект в размере 20 тысяч рублей.

Инициатива позволит обеспечить справедливую дифференциацию размера госпошлины и снизить долю нелегального рынка алкогольной продукции.

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