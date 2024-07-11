Более двух миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

16:28, 11 июля 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук и Острова после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мошенники звонили и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков. Под разными предлогами они завладели деньгами граждан.

В частности, мошенники сообщали, что якобы кто-то собирается совершить попытки несанкционированного доступа к счетам псковичей и отмечали, что следует перевести сбережения на «безопасные счета».

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.