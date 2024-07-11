Погибшему в ЛНР Руслану Шейке установят мемориальную доску в Пскове

16:01, 11 июля 2024, ПАИ

Вопрос об установке мемориальной доски кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно), гвардии старшему лейтенанту Руслану Шейке рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму ПГД на заседании, которое прошло в четверг, 11 июля, под председательством Марины Борисенковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Руслан Шейка погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики в августе 2023 года. Мемориальную доску предложено установить на фасаде дома № 28а по улице Кузбасской Дивизии, в котором он проживал.

«Дом, о котором идёт речь, расположен на территории десятого округа, и мы хорошо знакомы с семьей, в которой вырос Руслан. И я благодарна жителям дома № 28а, которые на общем собрании проголосовали за установку мемориальной доски герою», – отметила депутат ПГД по округу № 10 Любовь Николаева.