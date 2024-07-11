Наталья Исакова: В многополярном мироустройстве заинтересованы все партнёры России

21:19, 11 июля 2024, ПАИ

Политика России направлена на построение многополярного мира. В подобном мироустройстве заинтересована не только Россия, но и все государства-партнёры. Своё мнение о построении многополярного мира выразила член Общественной палаты России, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова.

«На протяжении целого ряда лет политика России была направлена именно на построение многополярного мира, и поэтому удалось достичь значительных результатов. Наше государство (в том числе и наши регионы) граничит с несколькими десятками других государств. Для сотрудничества в разных сферах есть прямые предпосылки», – выразила своё мнение Наталья Исакова.

Она также отметила, что не только территориальная близость, но и экономическая выгода является приоритетным направлением сотрудничества.

«В свою очередь, экономические достижения складываются из результатов реализации проектов в различных сферах – в культуре, образовании, науке и других областях. В многополярном мироустройстве заинтересована не только Россия, но и все её партнеры», – заключила она.