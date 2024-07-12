Преподаватель Псковского кооперативного техникума награждена почётным знаком «За заслуги в образовании​»

08:16, 12 июля 2024, ПАИ

Преподаватель юридических дисциплин Псковского кооперативного техникума Екатерина Парфенова награждена почётным знаком «За заслуги в образовании». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Награду Центросоюза РФ преподаватель получила за существенный вклад в развитие и совершенствование образовательного процесса техникума, в подготовку кадров для потребительской кооперации и в связи с празднованием Международного дня кооперативов.

10 лет Екатерина Парфенова работает преподавателем в Псковском кооперативном техникуме, но ее история с техникумом началась гораздо раньше - с момента, когда она сама была студенткой. Это время определило ее профессиональную судьбу. В 2003 году Екатерина окончила техникум, получив квалификацию «юрист», и сразу же решила посвятить себя педагогике.

За эти годы она добилась значительных успехов: стала победителем областного этапа конкурса «Мастер года – 2022», вошла в двадцатку лучших мастеров России, получила награду «Молодой лидер потребительской кооперации» и была помещена на Доску почета работников потребительской кооперации Псковской области.

«Я хотела быть врачом и режиссером в юности, – поделилась преподаватель. – И сейчас я воплощаю эти мечты в своей работе: «лечу» души студентов, «режиссирую» учебные занятия и внеучебные мероприятия. А в свободное время люблю путешествовать вместе с дочкой, заниматься скандинавской ходьбой, читать».