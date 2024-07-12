Концертом, выставками и арт-экскурсиями отметят в Пушкиногорье 80-летие освобождения от фашистов

09:06, 12 июля 2024, ПАИ

Концерт к 80-летию освобождения Святогорья от немецко-фашистских захватчиков (12.07.1944) подготовили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В программу победного вечера включили стихи и песни, прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Перед жителями и гостями посёлка Пушкинские Горы выступят не только местные жители — сотрудники «Михайловского» и участники семейного фольклорного ансамбля «Поозерье», но и псковские музыканты — вокалисты Марина Мариненко и Эдуард Банько.

Концерт будет организован в посёлке Пушкинские Горы на площади Музейщиков перед зданием Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Начнут его в 19:00. Здесь же, на площади, планируют развернуть две передвижные выставки. Одна из них познакомит зрителей с артефактами, в разное время найденными на территории Пушкиногорского района членами поискового отряда имени Героя РФ Алексея Воробьёва. Вторая выставка называется «В честь павших и живых». На ней будут представлены фотографии ветеранов — освободителей Пушкинских Гор. Эти временные экспозиции в «Михайловском» подготовили совместно с администрацией Пушкиногорского района.

Ранее сообщалось, что к знаменательной дате в музее-заповеднике 13 и 14 июля запланированы арт-экскурсии «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть». Эти экскурсии по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» проводит Михаил Драгунов — артист театра и кино, актёр петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация».