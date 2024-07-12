Житель Палкинского района отправится в тюрьму за избиение сожительницы

09:18, 12 июля 2024, ПАИ

Житель Палкинского района отправится в тюрьму за избиение сожительницы и знакомого, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

В декабре 2023 года в посёлке Палкино между сожителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности произошла ссора, во время которой мужчина три раза ударил свою сожительницу кулаком в лицо. Через несколько дней он аналогично избил своего знакомого.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Ему назначили наказание в виде девяти месяцев лишения свободы.