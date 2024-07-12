Кредитный портфель жителей Псковской области вырос почти на 16,5 млрд рублей

10:54, 12 июля 2024, ПАИ

На 1 июня 2024 года общая задолженность по кредитам, выданным жителям Псковской области, составила 102,9 млрд рублей, в том числе по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) 46,5 млрд рублей. Годом ранее кредитный портфель был 86,5 млрд рублей, в том числе по ИЖК – 38,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

«В потребительском кредитовании динамика следующая: портфель таких заимствований (куда в том числе входят и автокредиты, и кредитные карты) на 1 июня 2024 года составил 56,4 млрд рублей, годом ранее – 48 млрд рублей. С января по май этого года жители области получили таких кредитов на сумму 30,5 млрд рублей, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметили специалисты Банка России.