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Экономика

Кредитный портфель жителей Псковской области вырос почти на 16,5 млрд рублей

На 1 июня 2024 года общая задолженность по кредитам, выданным жителям Псковской области, составила 102,9 млрд рублей, в том числе по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) 46,5 млрд рублей. Годом ранее кредитный портфель был 86,5 млрд рублей, в том числе по ИЖК – 38,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

«В потребительском кредитовании динамика следующая: портфель таких заимствований (куда в том числе входят и автокредиты, и кредитные карты) на 1 июня 2024 года составил 56,4 млрд рублей, годом ранее – 48 млрд рублей. С января по май этого года жители области получили таких кредитов на сумму 30,5 млрд рублей, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», – отметили специалисты Банка России.

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