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Псковичку пригласили на международные турниры, организованные олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене

Псковскую прыгунью в высоту Наталью Спиридонову пригласили на международные соревнования, организованные олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Старты пройдут в августе в Москве и в Прохладном (Кабардино-Балкария), сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

Первый турнир состоится на московском стадионе «Салют-Гераклион» 3 августа. В этих стартах примут участие 12 спортсменов, по шесть мужчин и женщин. 31 августа на родине Марии Ласицкене, на городской площади Прохладного состоится ещё одно соревнование прыгунов в высоту.

Помимо самой Ласицкене, в соревнованиях планируют принять участие псковичка Наталья Спиридонова, чемпион мира в помещении Данил Лысенко, победители чемпионатов страны Мария Кочанова и Илья Иванюк, а также белорусская спортсменка Карина Демидик.

Победители каждого из двух турниров получат по 300 тысяч рублей. Также награды вручат другим участникам стартов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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