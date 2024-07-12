Псковичку пригласили на международные турниры, организованные олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене

13:15, 12 июля 2024, ПАИ

Псковскую прыгунью в высоту Наталью Спиридонову пригласили на международные соревнования, организованные олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Старты пройдут в августе в Москве и в Прохладном (Кабардино-Балкария), сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

Первый турнир состоится на московском стадионе «Салют-Гераклион» 3 августа. В этих стартах примут участие 12 спортсменов, по шесть мужчин и женщин. 31 августа на родине Марии Ласицкене, на городской площади Прохладного состоится ещё одно соревнование прыгунов в высоту.

Помимо самой Ласицкене, в соревнованиях планируют принять участие псковичка Наталья Спиридонова, чемпион мира в помещении Данил Лысенко, победители чемпионатов страны Мария Кочанова и Илья Иванюк, а также белорусская спортсменка Карина Демидик.

Победители каждого из двух турниров получат по 300 тысяч рублей. Также награды вручат другим участникам стартов.

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