Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

14:37, 12 июля 2024, ПАИ

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Великих Лук и Печор, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 8 июля нескольким жителям позвонили неизвестные с целью завладеть их деньгами. Мошенники звонили под предлогом необходимости перевода денег собеседников на «безопасные счета».

В итоге, доверившись злоумышленникам, горожане лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.