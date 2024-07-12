Мемориальную доску в честь участника СВО открыли в Себежском районе

15:08, 12 июля 2024, ПАИ

Мемориальную доску открыли в честь командира взвода мотострелковой роты, младшего лейтенанта Дениса Парамонова в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 12 июля. Об этом сообщает газета «Призыв».

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Младший лейтенант Денис Парамонов геройски погиб в ходе проведения специальной военной операции. Открытие мемориальной доски состоялось в День освобождения Идрицы от немецко-фашистских захватчиков.

Памятное мероприятие прошло на братском захоронении в центре посёлка.