Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты назвали простые способы снизить риск смерти от рака

В Американском онкологическом обществе рассказали о методах снижения риска развития рака, опираясь на данные медицинских исследований, пишет «Московский комсомолец».

Согласно этим данным, примерно 40 % случаев заболевания раком и около половины летальных исходов от него связаны с факторами риска, которые можно предотвратить. Изменение образа жизни может помочь уменьшить вероятность возникновения онкологических заболеваний.

По данным исследования, курение на данный момент является основным фактором риска. Оно становится причиной почти каждого пятого случая заболевания раком и почти трети смертей от рака. Также к важным факторам риска относятся лишний вес, употребление алкоголя, недостаток физической активности, неправильное питание и некоторые инфекции, например, папилломавирус человека.

Также вероятность возникновения рака кожи повышается при чрезмерном воздействии ультрафиолетовых лучей. Чтобы уменьшить риски, следует ограничить время пребывания на солнце.

Исследователи рекомендуют отказаться от курения и алкоголя, вести активный образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно выполнять физические упражнения умеренной интенсивности, чтобы снизить вероятность развития злокачественных опухолей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июля 2024

Аллергия с возрастом может проходить самостоятельно – псковский медик
12 июля 2024

Псковичи принимают участие в «Славянском базаре» в Витебске
12 июля 2024

Псковский врач: Некоторым нужен не аллерголог, а лёгкие антидепрессанты
12 июля 2024

Мемориальную доску в честь участника СВО открыли в Себежском районе
12 июля 2024

Высокотехнологичное пространство: как преобразилось здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
12 июля 2024

Бывший кинотеатр «Октябрь» оснащён технологическими новшествами
12 июля 2024

70–80% пациентов с аллергией – городские жители, заявила аллерголог из Пскова
12 июля 2024

Макет здания поверженного Рейхстага установили у мемориала Знамени Победы в Идрице

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...