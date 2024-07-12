Специалисты назвали простые способы снизить риск смерти от рака

15:49, 12 июля 2024, ПАИ

В Американском онкологическом обществе рассказали о методах снижения риска развития рака, опираясь на данные медицинских исследований, пишет «Московский комсомолец».

Согласно этим данным, примерно 40 % случаев заболевания раком и около половины летальных исходов от него связаны с факторами риска, которые можно предотвратить. Изменение образа жизни может помочь уменьшить вероятность возникновения онкологических заболеваний.

По данным исследования, курение на данный момент является основным фактором риска. Оно становится причиной почти каждого пятого случая заболевания раком и почти трети смертей от рака. Также к важным факторам риска относятся лишний вес, употребление алкоголя, недостаток физической активности, неправильное питание и некоторые инфекции, например, папилломавирус человека.

Также вероятность возникновения рака кожи повышается при чрезмерном воздействии ультрафиолетовых лучей. Чтобы уменьшить риски, следует ограничить время пребывания на солнце.

Исследователи рекомендуют отказаться от курения и алкоголя, вести активный образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно выполнять физические упражнения умеренной интенсивности, чтобы снизить вероятность развития злокачественных опухолей.