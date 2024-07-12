Признаки неквалифицированного ветеринара назвала специалист

17:53, 12 июля 2024, ПАИ

Признаки неквалифицированного ветеринара назвала ветврач и основатель школы для владельцев домашних животных Наталья Федосеева в своём Telegram-канале.

Специалист отметила, что по распространённому мнению, ветеринарный врач обязательно любит домашних животных, всегда добрый и отзывчивый, но в реальности «многие находятся не на своём месте».

По словам Натальи Федосеевой, некомпетентные ветврачи начинают осмотр без сбора анамнеза, а сам осмотр проводят торопливо. Иногда они могут поставить диагноз «на глаз» без дополнительных исследований и сдачи анализов. Либо же наоборот, просят сдать огромное количество анализов животного, при этом не объясняя зачем они нужны.

Кроме того, плохим признаком является критика действий по поводу питания, содержания и лечения питомца. Также недопустимы запугивания, манипуляции и грубость.

Вместе с этим некомпетентность выдаёт частое использование непонятных медицинских терминов, а любая попытка задать уточняющий вопрос принимается врачом в штыки.

«Вы имеете право задавать вопросы, имеете право всё уточнять и разговаривать с врачами. Не бойтесь этого делать. Это ваш питомец и так, как он нужен вам, он никому не нужен, поэтому важно выбирать врача», – заключила ветврач Наталья Федосеева.